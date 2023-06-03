"Ногаев, где вода?": аким Мангистауской области прокомментировал адресованные ему плакаты

Он заявил, что считает связь с населением достаточно хорошо налаженной

Фото: Кадр из видео

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Актау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в службе центральных коммуникаций прокомментировал вывешенные на домах в Актау и адресованные ему плакаты с надписью "Ногаев, где вода?".





Журналисты спросили главу региона, видел ли он плакаты, вывешенные жителями Актау, и почему людям приходится общаться с ним таким способом, пишет Lada . В ответ аким области заявил, что считает связь с населением достаточно хорошо налаженной. Для этого, по его словам, создан чат областного акимата, куда ежедневно поступают десятки вопросов об обеспечении и улучшении коммунальных услуг.





Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем больные точки и в этой связи принимаем решения. В данном доме (где был вывешен плакат. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) при проверке было обнаружено, что подающий насос был поврежден, и этот дефект был устранен, а система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на то, чтобы улучшить качество коммунальных услуг", - сказал Ногаев.





Ранее горожане в социальных сетях делились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома № 5 в 4-м микрорайоне с надписью "Ногаев, су кайда? Где вода?".





Позднее еще один плакат "Г-н Ногаев, где вода?" с обращением к акиму области появился на жилом доме № 50 в 4-м микрорайоне Актау.





Ранее аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям города из-за проблем с водой.





По его словам, в городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме.





В апреле жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии. Также сообщалось о временном снижении давления питьевой воды в Актау.





За месяц до этого ТОО "Мангистауский атомный электрокомбинат" (МАЭК) заявил, что намерен повысить тарифы на тепло и воду в 2 раза. Повышение тарифов на атомной электростанции объясняют тем, что при их утверждении не учитывалось подорожание газа.





В феврале партия "Amanat" заявила , что в ближайшие 5 лет в Мангистауской области построят 6 опреснительных заводов и пообещала держать этот вопрос на контроле.





В декабре прошлого года жители Актау пожаловались на отсутствие воды и отопления. Горожане опасались повторения ситуации, возникшей в Экибастузе. После этого питьевую воду в Актау стали давать по графику: утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 21.00.





До этого, в ноябре, президент Токаев поручил обеспечить все города и села Мангистауской области чистой питьевой водой.





В апреле прошлого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.



