Экологи предрекают Каспию судьбу Арала

Фото: кадр из видео

АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - Если обмеление Каспия продолжится, он может повторить судьбу Аральского моря, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По официальным данным, обмеление моря продолжается с 2006 года. До сегодняшнего дня его площадь сократилась на 22 тысячи квадратных километров", - сообщает "Хабар 24" .

По словам жителей Актау, береговая линия моря кардинально изменилась. В некоторых местах вода отошла на 20 метров.

В видео, снятом в репортаже телеканала, видно, что море ушло и обнажило каменистое дно.





Жители обеспокоены таким состоянием водоема. Грозит экологическая катастрофа, говорят жители Актау. Обмеление Каспия экологи связывают с сокращением притока воды из Волги и Урала. Эти реки дают 80% наполняемости водоема", - сообщает телеканал.

Необходимо создать меры трансграничного взаимодействия государств по рациональному использованию рек", - заявляет эколог Орынбасар Тогжанов.

По его словам, специалисты из Казахстана и России неоднократно обсуждали ситуацию.

За последние 50 лет население, проживающее возле реки Жайык, выросло в 6 раз. Все эти люди используют речную воду.

Как раньше, в советский период, запланировать потребление воды невозможно, поэтому и Казахстан, и Россия должны совместно экономить использование водных ресурсов. К сожалению, в Казахстане нет ни одного научно-исследовательского института, который занимался бы исключительно проблемами Каспийского моря.

По словам эколога Кирилла Осина, на межсезонные колебания уровня воды влияют многие факторы.

Первое - глобальное изменение климата. Становится больше жарких дней, и количество осадков становится меньше. И, соответственно, тот уровень испарения, который происходит, он не компенсируется обратно осадками. Второе - то, что происходит сегодня с реками. Надо отметить, что в Каспийское море впадают более 140 рек, но 2 главные артерии, которые его наполняют, это Волга и Урал, они деградируют сегодня как никогда. Посмотрите на состояние реки Урал, она практически пересохла. Волга тоже", - говорит эксперт.

Между тем до 2025 года в Мангистауской области поэтапно будет реализовано 9 проектов мощностью 286 000 кубометров воды. 6 из них касаются опреснения Каспия.



