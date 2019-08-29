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В Казахстане вступили в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа поездами

28.08.2019, 12:06 24463
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане вступили в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа поездами, передает Kazakhstan Today.
 
С 28 августа 2019 года вступил в силу приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития РК о внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
 

Изменения в правила направлены в первую очередь на искоренение незаконной скупки и перепродажи проездных билетов. В частности, это касается оформления и проезда организованных групп пассажиров. Теперь заявки от юридических лиц можно оформить по электронно-цифровой подписи юридического лица, билет будет оформляться на каждого пассажира по отдельности, а не на всю группу на одном бланке, как это делалось ранее. Изменены сроки подачи заявки и выкупа зарезервированных мест. Есть ограничения по внесению изменений в первоначальный список организованной группы пассажиров. Размер невозвратного депозита составляет 30% от общей стоимости проезда группы, тогда как раньше был только сбор за резервирование мест в размере 290 тенге за одно место", - отметил официальный представитель компании Диас Ахметшарип. 

 
Кроме этого, в правила внесены изменения, касающиеся проезда лиц всех групп инвалидности, а также детей-инвалидов. Для них устанавливается льгота на проезд по социально значимым сообщениям в размере 50% от стоимости билета, а по коммерческим маршрутам - по усмотрению перевозчика.
 
Также запрещается курение в пассажирских поездах. Отменяется сбор в размере 1000 тенге за операцию возврата проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки.
 
Как сообщалось ранее, в отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении за взимание штрафа при возврате билета.
 

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