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В Шымкенте утвердили городскую предвыборную программу партии Nur Otan

10.11.2020 8695
В Шымкенте утвердили городскую предвыборную программу партии Nur Otan
Шымкент. 10 ноября. Kazakhstan Today - В ходе внеочередной конференции шымкентского городского филиала Nur Otan сформирован партийный список в маслихат и определены кандидаты в партийный список мажилиса парламента, передает Kazakhstan Today.
 

Утверждена городская предвыборная программа и избраны делегаты для участия в XX съезде партии", - сообщает пресс-служба центрального аппарата партии Nur Otan. 

 
Так, из участников праймериз с наивысшим рейтингом и с учетом квоты филиала сформирован партийный список в маслихат города из 60 кандидатов по принципу два человека на одно место.
 
Как показал анализ, представленность женщин в списке увеличилась в 3 раза - с 11 до 30%, а молодежи до 35 лет - с 0 до 20%. Средний возраст кандидатов снизился с 49 до 44 лет. Из действующих депутатов в новый список вошли всего 8 человек. 
 

Больше всех в списке представителей малого и среднего бизнеса - 30%, сферы образования - 17%, неправительственных организаций - 12%", - отметили в пресс-службе партии. 

 
В ходе конференции прошли дебаты среди кандидатов в партийный список в мажилис. Из 8 претендентов партийцы посредством информационной системы "Праймериз" выбрали 4 кандидатов в соответствии с городской квотой представленности. 
 

Наибольшее число голосов набрали действующий депутат нижней палаты парламента Берик Оспанов, секретарь городского маслихата Гани Ташкараев, председатель профсоюзного объединения Берик Бекжанов и директор школы-интерната Жадыра Танатарова", - информирует пресс-служба.

 
По словам председателя филиала, акима города Мурата Айтенова, 98% из 685 предложений, поступивших от населения в период праймериз, нашли свое отражение в предвыборной программе Шымкента. 
 

Учитывая основные вопросы от населения, мы определили 10 приоритетов, которые необходимы для экономического и социального развития города. Партия "Nur Otan" всегда сдерживала свои обещания. Уверен, что эта программа при поддержке горожан будет полностью реализована", - сказал он.

 
В Nur Otan напомнили, что ранее партия опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в мажилис от каждого региона.
 
Так, 11 ноября состоится конференция в городе Алматы, 12 ноября - в городе Нур-Султане. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях - 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.
 

Дебаты среди кандидатов на городских и региональных конференциях проводятся в рамках второго уровня праймериз", - отметили в ведомстве.

 
В первом этапе внутрипартийного отбора приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% - женщины, 29% - молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% - самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.
 

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