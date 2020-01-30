Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Общественный совет Алматы заявил о несостоятельности государственной политики в области обеспечения безопасности полетов, передает Kazakhstan Today.

Как отметили участники общественных слушаний, состоявшихся в понедельник в южной столице, в авиационной, да и во всей транспортной отрасли Казахстана имеются серьезные системные проблемы, которые приводят к таким печальным последствиям, как авиакатастрофа, произошедшая в конце прошлого года близ Алматы, пишет газета " Время ".

"Все началось с того, что в свое время в целях экономии бюджета ликвидировали Министерство транспорта. Это было ошибочное решение, на мой взгляд. Раньше по транспорту было два министерства - автомобильных дорог и транспорта, и это не считая управления гражданской авиации, которое работало на правах самостоятельного ведомства. Все это сейчас свели в один комитет, который возглавляет даже не авиатор, а выпускник ВКГУ с экономическим образованием. Постоянно в прессе скандалы вокруг руководства КГА - видимо, им не до работы, не до того, чтобы строго требовать, чтобы все субъекты придерживались правил. Иначе как понять то, что все воздушные суда имеют сертификаты? Авиационная администрация заявляет, что у самолетов Bek Air детали были склеены скотчем, отовсюду бежит масло, когда они паркуются, под них корыта ставят, чтобы не запачкать взлетно-посадочную полосу! А куда смотрели, когда выдавали сертификаты? Куда транспортная прокуратура смотрела? Наземные службы куда смотрели? Сами владельцы авиакомпании? Это говорит о провале государственной политики в области обеспечения безопасности полетов! И соответствующие должностные лица за это должны нести ответственность, а не только погибшего командира судна или второго пилота делать крайним", - сказал член общественного совета Борис Джапаров.

По мнению Бориса Джапарова, всему виной то, что в нашей стране материальная выгода ставится выше безопасности людей.

Главная причина, почему это происходит, - они перепутали приоритеты. В авиационном транспорте, как утверждают специалисты, во главе угла должен стоять вопрос обеспечения безопасности полетов, а только потом коммерция. У нас же сегодня на первый план вышла коммерция", - говорит он.

По информации издания, пресс-секретарь аэропорта Наталья Соколова рассказала, что противообледенительную обработку выполняют наземные службы аэро­порта, но исключительно в том объеме, на который подает заявку командир воздушного судна. Что касается качества противообледенительной жидкости, то она была закуплена по тендеру в сентябре прошлого года, имеет все сертификаты и использовалась в обработке других самолетов. Пресс-секретарь также сообщила, что аэропорт отвечает лишь за предполетную подготовку воздушного судна, а затем его ведут диспетчеры "Казаэронавигации", которые, кстати, поначалу не смогли правильно определить место падения "Fokker-100".

В 07.35 руководитель полетов предоставил информацию о том, что ЧП произошло в квадрате 20А. Через минуту на месте авиапроисшествия был первый пожарно-спасательный расчет. Но информация не соответствовала действительности, потому что пока наша служба ехала в квадрат 20А, они по ходу увидели, что происшествие произошло в квадрате 18Б", - сказала она.

Между тем, по мнению членов общественного совета, аэро­порт тоже несет ответственность за происшествие, поскольку не принял мер по поводу застройки земель вокруг аэродрома. Бытует мнение, что, если бы не строящийся дом, в который врезался самолет, жертв можно было бы избежать. Наталья Соколова на это заявила, что аэропорт ничего с этим поделать не может.

В составе комиссии по контро­лю за деятельностью, которая может угрожать безопасности полетов, наши сотрудники есть. Переписка со всеми ведомствами есть. Акты, протоколы, переписка переданы в комиссию. Аэропорт не выдает разрешений на строительство и не запрещает. В эту комиссию входят помимо служб аэропорта службы "Казаэронавигации", инспекции по безопасности полетов, УВД. Выдают разрешение районный и областной акиматы - это уже к ним вопросы", - сказала она.

Правда, по словам начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, его ведомство никаких писем по этому поводу не получало. Выступая на заседании, он рассказал, как действовали городские спасатели после получения сообщения о том, что самолет пропал с радаров. По его словам, первыми к месту крушения прибыли отряды СПАСОП аэропорта, при этом диспетчер сообщил ДЧС, что самолет не горит и дополнительные силы не требуются. Тем не менее на место катастрофы были направлены пожарные, спасательные, медицинские подразделения и полиция - 984 человека из разных ведомств и 72 единицы техники.

В ходе заседания также обсуждался вопрос о выплате компенсации пострадавшим и семьям погибших при крушении "Fokker-100". Председатель палаты юридических консультантов "Юстус" Жанетта Бегахметова сообщила, что пассажиры могут получить компенсацию в размере до 200 МРП (530 200 тенге), при этом по закону она выплачивается только по фактически понесенным расходам, например, на реабилитацию после выписки из больницы. В случае если в результате катастрофы человек получит инвалидность, он может рассчитывать на компенсацию от 2500 до 5000 МРП. А за смерть пассажира, по словам Жанетты Бегахметовой, предусмотрена выплата в размере 5000 МРП.

По итогам мероприятия общественный совет выработал ряд рекомендаций: строительство пожарного депо на Кульджинском тракте, проверка законности выделения земельных участков в пределах приаэродромной территории, инвентаризация жилых строений в этой зоне, прекращение практики узаконения строительства рядом с аэродромом, установление четкой границы зоны строительства, международная экспертиза всех судов казахстанских авиакомпаний и другие. Все эти рекомендации в ближайшее время будут направлены в соответствующие госорганы.

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