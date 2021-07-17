Общественный транспорт в Алматы будет работать в выходные

АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - В Алматы в выходные дни будет работать общественный транспорт, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые алматинцы! В связи с многочисленными обращениями горожан сообщаем, что в выходные дни общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане с 17 июля в связи с ужесточением карантинных мер будет запрещена работа общественного транспорта.





По данным на 16 июля, Алматы и Нур-Султан по-прежнему находятся в "красной" зоне

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