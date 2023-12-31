30.12.2023, 20:46 19826
Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным результатам опроса, подавляющее большинство респондентов считают необходимым наложить запрет на использование фейерверков в местах проживания людей, жилых массивах, вблизи больничных комплексов, домов престарелых и около кладбищ.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Химических состав фейерверков содержит: уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз. Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
новости по теме
30.12.2023, 21:00 18986
Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.
УТРАТА СИЛЫ ЗАКОНА О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ – ЕЛБАСЫ
15 февраля Токаев подписал Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". С утратой закона Нурсултан Назарбаев лишился привилегии первого главы государства, за ним осталась только историческая роль основателя государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента. Теперь права Назарбаева будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ В МАСЛИХАТЫ И АКИМОВ
В 2023 году в Казахстане прошли внеочередные парламентские выборы.
14 января состоялись выборы 20 депутатов в верхнюю палату парламента. Депутатов избирали выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В результате, состав депутатов сената обновился на 80%.
19 марта состоялись выборы в мажилис парламента. После Конституционных изменений впервые 70% депутатов избирались по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам. Также количество депутатов сокращено со 107 до 98 за счет исключения квоты Ассамблеи народа Казахстана в нижней палате парламента. Эта квота перенесена в сенат и сокращена с 9 до 5 депутатов. В соответствии с изменениями в Конституцию теперь правом принимать законы наделен только мажилис, а за сенатом закреплено право одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом.
В этот же день прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней: районные, городские, областные. При этом выборы депутатов в маслихаты областей и городов республиканского значения также прошли по смешанной системе в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения прошли по мажоритарной модели.
5 ноября впервые в истории страны прошли выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения.
МАСШТАБНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР В АБАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
8 июня в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей-орманы" в Бородулихинском районе Абайской области возник природный пожар, площадь которого всего за сутки выросла с 3 до 3 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. Огонь уничтожил уникальную экосистему.
При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура.
После масштабной трагедии, президент снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.
После завершения расследования в Генпрокуратуре сообщили, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева. В период бедствия руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала не выполнило возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценило ситуацию и не обеспечило соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели людей. В настоящее время дело направлено в суд.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ШОС
5 июля Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года. Алматы получил статус туристической и культурной столицы ШОС.
На саммите ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства страны в организации: усиление потенциала ШОС; укрепление сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности; расширение торгово-экономических связей; углубление культурно-гуманитарного сотрудничества; расширение ШОС и дальнейшее развитие ее международных связей.
ЗАКОН О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВУ НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННЫХ АКТИВОВ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЗАХСТАНЕ
В июле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов". В Казахстане появилась компания по управлению возвращенными активами. В октябре приступил к работе Комитет по возврату незаконно вывезенных активов. В поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана активов республике поможет Интерпол.
В ноябре в пресс-службе правительства заявили, что государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн - активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии - $82 млн, из Лихтенштейна - $260 млн, из Гонконга - $2 млн.
Сообщалось, что добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии. Активы бизнесмена Кайрата Боранбаева на миллиарды тенге были возвращены в госсобственность. В том числе, Боранбаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт". Кроме того, осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
В октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, а в ноябре он был освобожден из мест лишения свободы.
КРУПНАЯ АВАРИЯ НА МАЭК ПРИВЕЛА К АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА АНПЗ И ОСТАВИЛА БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА АТЫРАУСКУЮ ОБЛАСТЬ
В июле на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.
ЭКС-ГЛАВУ КНБ КАРИМА МАСИМОВА ОСУДИЛИ НА 18 ЛЕТ ЗА ГОСИЗМЕНУ
Приговор по делу Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.
Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам. Экс-полицейский обвинялся в получение взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы. По данному уголовному делу также проходили бывший заместитель Нурлана Масимова Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович. Дамира Сиразидимова суд признал виновным и назначил наказание - 8 лет лишения свободы. Евгения Евковича приговорили к 7 годам колонии.
Также в 2023 году прошли громкие судебные процессы в отношении Гульмиры Сатыбалды - бывшей супруге ранее осужденного бизнесмена Кайрата Сатыбалды, экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, экс-главы Минобороны Мурата Бектанова, бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы.
СЛОЖНЫЙ ГОД В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ЗАСУХА, НАШЕСТВИЕ САРАНЧИ И СЛОЖНОСТИ С УБОРКОЙ УРОЖАЯ ИЗ-ЗА ПРОЛИВНЫХ ДОЖДЕЙ
Этот год оказался непростым для казахстанских аграриев. В частности, в текущем году наблюдалось нашествие саранчи. Также пик 11-летнего цикла распространения саранчовых ожидается в следующем году. В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.
Кроме того, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. Засуха и недостаток поливной воды в Казахстане также повлияли негативно на посевы свеклы.
Помимо этого, в ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам. Правительство оказало поддержку пострадавшим фермерам.
В Казахстане убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы.
СЕНТЯБРЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ ТОКАЕВА: НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА
Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании обозначил приоритетные направления развития страны на ближайший год.
В их числе:
Новый экономический курс: формирование прочного промышленного каркаса, развитие отечественного производства, модернизация инфраструктуры, стимулирование обрабатывающего сектора и геологоразведки, укрепление оборонно-промышленного комплекса.
Политические преобразования: создание "скамейки запасных" в кабмине, бюджетная самостоятельность регионов, повышение автономии правительства.
Энергетическая безопасность: развитие атомной и гидроэнергетики, "перезагрузка" тарифной политики, экономия ресурсов.
Финансовый сектор: переориентация "Отбасы банка" и холдинга "Байтерек" с областных центров на районы, моногорода и села, сокращение налоговой нагрузки.
Социальная политика: повышение МЗП, соцподдержка работников вредных производств, защита детей от бытового насилия, выплаты детям из Нацфонда и новая накопительная система "Келешек".
Преобразования в кабмине: реорганизация 4 министерств и кадровые перестановки в правительстве.
ЧП НА ШАХТАХ "КАЗАХСТАНСКАЯ" И КОСТЕНКО: ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 50 ГОРНЯКОВ. КАЗАХСТАН ПЕРЕДАЛ "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" ДРУГОМУ ИНВЕСТОРУ
Вопрос о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" другом инвестору неоднократно поднимался депутатами в связи с трагедиями на шахтах Ленина, Казахстанская и Костенко, в которых погибли десятки горняков. Последнее ЧП, произошедшее 28 октября, унесло жизни 46 шахтеров. В стране был объявлен общенациональный траур. Сразу после трагедии президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.
8 декабря "АрселорМиттал Темиртау" передали другому инвестору - казахстанскому бизнесмену, владельцу группы компаний Allur Андрею Лаврентьеву, и переименовали в QARMET. Генеральным директором компании назначен Вадим Басин.
9 декабря правительственная комиссия заявила, что ЧП на шахте имени Костенко произошло по вине работодателя. По делу задержаны 7 человек.
ИТОГИ АЗИАДЫ: У КАЗАХСТАНА 11-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ. ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА ПРОВЕСТИ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ
По итогам Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Однако в итоговом медальном зачете Казахстан расположился лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.
На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.
УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС КАЗАХСТАНА: ДИМАШ КУДАЙБЕРГЕН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РК
25 октября, в День Республики, президент Касым-Жомарт Токаев присвоил известному казахстанскому певцу и композитору, обладателю уникального голоса Димашу Кудайбергену звание "Народный артист Казахстана".
Казахстанский певец широко известен за рубежом благодаря невероятному вокальному диапазону в 7 октав. Димаш - участник и победитель множества престижных международных конкурсов, в том числе в Китае, где у его таланта огромное количество поклонников. В декабре стало известно, что певцу предложил спеть дуэтом великий итальянский тенор Пласидо Доминго.
ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В Казахстане осенью текущего года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины. В декабре Международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "находящийся на грани исчезновения" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
КАЗАХСТАН И КИТАЙ ВСТУПИЛИ В БЕЗВИЗОВУЮ ЭРУ
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.
При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.
В министерстве отметили, что вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без визы на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу. Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке.
С ЯНВАРЯ 2024 ГОДА НА СЧЕТА ВСЕХ ДЕТЕЙ ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ БУДУТ ОТЧИСЛЯТЬ 50% ОТ ЕЖЕГОДНОГО ИНВЕСТДОХОДА НАЦФОНДА
В середине ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки для запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд - детям". В рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ
В ноябре в Казахстане в пилотном режиме была запущена платформа цифрового тенге. Проведена эмиссия НБК цифровых тенге на цифровые счета банков - участников пилотного проекта. 15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана проведена первая розничная транзакция в цифровых тенге.
Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге - это дополнительная, третья форма национальной валюты. Так же, как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка.
Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия. При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями - физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - рассказал Шолпанкулов.
В партнерстве с двумя международными платежными системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге. Данные карты - первые в мире, связанные с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка.
Напомним, полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.
ОБЗОРЫ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2020 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2019 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2018 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2017 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2016 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2015 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2014 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2013 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2012 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2011 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2010 года по версии Kazakhstan Today
30.12.2023, 19:29 21781
Предновогодняя суета: алматинцы жалуются на скопление людей и машин в мегаполисе
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на скопление машин в мегаполисе в предпраздничные дни, передает корреспондент агентства.
Не просто скопление. Реально люди стоят. В районе ТЦ, базаров, крупных магазинов. Мы пошли пешком, потому что подъехать нереально. Люди закупаются продуктами, подаркам, поэтому базары, ТЦ, магазины и близлежащие улицы к ним - это просто мрак", - заявила местная жительница Екатерина журналисту Kazakhstan Today.
По ее словам, основная проблема в том, что машины перекрывают перекрестки дорог.
То есть заезжают на перекресток, нарушают ПДД, между прочим, и не дают проехать другим машинам на зеленый (свет светофора. - Прим. ред.)", - пояснила алматинка.
Также Екатерина отметила, что еще одной проблемой города является недостаток парковок.
Нет парковок! Магазин построили, не хватает людям парковок. Они ставят (машины. - Прим. ред.) на запрещающие знаки, желтые полосы, в два, три ряда. На аварийках. Как угодно!" - добавил она.
В свою очередь житель мегаполиса Даулет заявил, что скопление машин в городе связано с тем, что в Алматы въезжают несоразмерно большие потоки автотранспорта.
К сожалению, безграничные потоки машин, ежедневно прибывающие в город, никак не регулируется городскими властями. Кроме того, вызывает удивление, почему люди из своих родных городов приезжают в Алматы. Создается впечатление, что жителям близлежащих городов и областей просто негде провести праздник. Это скорее вопрос к акимам. В Алматы приезжих в два раза больше, чем самих жителей. Все это приводит к большим проблемам на дорогах самого мегаполиса и доставляет неудобства как самим алматинцам, так и гостям города", - добавил он.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
29.12.2023, 18:29 55311
Три блокпоста выставили на дорогах Туркестанской области
Перекрыты перевалы Машат и Шакпак ата автодороги Шымкент - Алматы
Рассказать друзьям
Туркестан. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Туркестанской области сильный снегопад и буран. В этой связи полицейских задействовали в патрулировании дорог республиканского и областного значения, сообщает пресс-служба МВД РК.
Перекрыты перевалы Машат и Шакпак ата автодороги Шымкент - Алматы из Туркестанской области в направлении Жамбылской области. Для предотвращения несчастных случаев на этом участке установлены три блокпоста.
29.12.2023, 15:53 59531
У поваров детских лагерей в Бурабае выявлен стафилококк
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка частных и государственных лагерей в Акмолинской области выявила более 400 нарушений, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства, нарушений в области пожарной безопасности, в сфере здравоохранения, образования, сообщили в прокуратуре региона.
Как рассказали в областной прокуратуре, в двух детских лагерях Бурабайского района у поваров обнаружен стафилококк, в пробах еды найдена кишечная палочка.
Кроме того, в трех частных лагерях курортной зоны Бурабай отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств, притом что районная больница находится в 40 километрах от лагеря.
В целом при осмотре большинства учреждений установлены неудовлетворительные условия проживания.
По данным фактам в уполномоченные органы внесены акты надзора, 40 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, наложены миллионные штрафы, деятельность двух детских лагерей приостановлена. Оказывавшая воспрепятствование деятельности проверяющих прокуроров руководитель частного лагеря привлечена к административной ответственности", - проинформировали в ведомстве, добавив, что по результатам проверки внесены предложения в части организации детского отдыха, а также разработан план устранения выявленных нарушений.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.
Напомним, прокурорская проверка детских лагерей проходит в Казахстане после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. В одном из лагерей общественники обнаружили сауну. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. Позже не соответствующие установленным требованиям условия выявлены еще в одном детском лагере близ Алматы.
28.12.2023, 19:20 87066
В ВКО сельчане раскритиковали установленную акиматом елку и нарядили свою
Фото: YK-news.kz
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Новой Бухтармы раскритиковали новогоднюю елку, установленную в центре поселка, и решили нарядить свою, сообщает YK-news.kz.
Новогодняя елка в центре поселка представляла собой каркас, украшенный мишурой и гирляндами. Средства из бюджета на эти цели не выделялись.
Жители взяли инициативу в свои руки. В чате поселка объявили сбор средств на елочные украшения. За сутки новобухтарминцам удалось собрать 150 тысяч тенге. Украсить решили ель возле Дома культуры.
Закупили 300 метров гирлянды, украшения. Парни, которые на цементном заводе работают, елку три дня наряжали. Осталось гирлянду развесить, когда она придет из Алматы", - рассказала местная жительница Татьяна.
28.12.2023, 15:20 96121
Риск транспортного коллапса увеличивается с ростом населения мегаполисов - депутат
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе подняла проблему дефицита и безопасности общественного транспорта, автомобильных пробок на фоне роста населения мегаполисов.
Но в Казахстане ежегодно в результате ДТП погибают около двух тысяч человек. Среди них за последние пять лет - более 1,1 тысячи детей. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировали более 11 тысяч ДТП. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. На прошлой неделе в результате нападения на водителя автобуса в Алматы произошло ДТП. В результате погибли стоявшие на остановке трое человек, среди них родители четверых детей, педагоги. Эта трагедия обнажила ряд проблем мегаполисов, которые не находят решения", - цитирует сенатора Zakon.kz.
Основная причина, по ее словам, заключается в том, что на обесточенном транспорте не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности. А остановки расположены в опасных участках - рядом с местами большого скопления машин.
Значительная часть населения крупных городов проживает на окраинах, в пригородах, где остро стоит проблема дефицита мест в школах и детских садах. Люди вынуждены пользоваться общественным транспортом и личным авто, чтобы добраться до места работы, школы или детского сада. Отсюда проблемы пробок", - сказала Бибигуль Жексенбай.
Она сообщила, что сегодня в Казахстане насчитывается 5 млн 216 тысяч транспортных средств, из них 80% - легковые, 9,9% - грузовые авто и только 2,1% - автобусы.
Необходимо активнее проводить исследования и экспертизы, а также строго контролировать равномерное размещение объектов торговли, услуг и отдыха в центрах и на окраинах городов с быстро растущим населением. Важно внедрить систему автоматического управления и "умные" светофоры из единого центра управления городским движением. Необходимо увеличить количество маршрутов, единиц общественного транспорта, количество специальных полос для них. Повышение качества и безопасности общественного транспорта тоже является первостепенной задачей", - приводит слова депутата inform.kz.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
28.12.2023, 14:13 97891
Более тысячи нарушений в строительстве выявлено с начала года в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы озвучили список строительных компаний, лишенных лицензии.
Как рассказали в акимате мегаполиса, в рамках проведенных внеплановых проверок за текущий год управлением градостроительного контроля Алматы выявлено 1140 нарушений и выдано 634 предписания на устранение допущенных нарушений.
За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль - 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев", - проинформировали в пресс-службе акимата.
Лишены строительных лицензий 8 компаний:
• ТОО "АРТЕМИДА ЛТД";
• ТОО "ТриА Холдинг";
• ТОО "Ремстрой";
• ТОО "ABM Building" (подвид лицензии);
• ТОО "Debo Stroy" (подвид лицензии);
• ТОО "ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС" (подвид лицензии);
• ТОО "Корпорация Ак Ордасы" (подвид лицензии);
• ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).
По компаниям, лишенным подвида, управлением внесен протест для полного лишения их лицензий", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре прошлого года сообщил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
28.12.2023, 13:23 88396
В Павлодарской области особенные дети получили просроченные конфеты на Новый год
Руководитель отдела образования Аксу извинился перед родителями
Фото: instagram/akimat__astana
Рассказать друзьям
Павлодар. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Аксу Павлодарской области особенные дети получили просроченные конфеты на Новый год.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, каждый год в Аксу в честь Нового года проводят утренники для особенных детей. В этом году подарки, врученные детям одним из местных предприятий, вызвали возмущение у родителей. Они жаловались на твердость конфет и подозрительный запах. По срокам годности сладости оказались просроченными.
Подчеркивается, что руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов извинился перед родителями.
Восемь лет заводы дарят подарки нашим особенным деткам, и ни разу подобных случаев не было. Это моя вина, что не проверил подарки на сроки. Я и не думал, что с этим будут проблемы (...) Подарки привезли накануне утренника. И только после жалоб я заметил, что места сроков годности заклеены новыми марками", - заявил Кайрат Смагулов.
По его словам, подарки заменят в ближайшие два дня.
Ранее президент Казахстана акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью. В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также на обеспечение строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.
Читаемое
30.12.2023, 10:09Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы на новогодние праздники 30.12.2023, 15:4530936В шести областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги 30.12.2023, 11:5524941Бюджет для жилищной программы "7-20-25" на 2024 год определили в Нацбанке Казахстана 30.12.2023, 13:2222436Названа причина гибели лебедей на озере Караколь 30.12.2023, 19:2921781Предновогодняя суета: алматинцы жалуются на скопление людей и машин в мегаполисе 25.12.2023, 11:23106896Известного казахстанского боксера Серика Нурказова разыскивают в Алматы 24.12.2023, 17:26104036Перекрывших улицу жителей алматинского ЖК "River Park" оштрафовали 28.12.2023, 14:1397891Более тысячи нарушений в строительстве выявлено с начала года в Алматы 25.12.2023, 20:2896856Движение ограничили на 12 трассах в пяти областях РК 28.12.2023, 15:2096121Риск транспортного коллапса увеличивается с ростом населения мегаполисов - депутат 01.12.2023, 09:10220546Что ожидается в Казахстане в декабре 15.12.2023, 19:20194086Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС 15.12.2023, 19:11187681Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения 01.12.2023, 18:33181211Качественно завершить реконструкцию двух республиканских трасс поручил Смаилов 01.12.2023, 19:45178856Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?