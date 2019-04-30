Опрос показал, что россияне считают Казахстан наиболее стабильной и успешной страной в СНГ

Москва. 5 декабря. Kazakhstan Today - По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), все больше россиян считают Казахстан наиболее стабильным и успешным государством в СНГ, передает Kazakhstan Today.





4 декабря в пресс-центре МИА "Россия сегодня" были представлены результаты ежегодного исследования ВЦИОМ, раскрывающего отношение граждан России к странам СНГ. Российским респондентам было предложено ответить, как они оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кто из лидеров стран вызывает наибольшее доверие, сообщила пресс-служба Посольства Казахстана в России.





В своем выступлении директор департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов рассказал, что опрос был проведен 8 ноября 2018 года среди 1600 респондентов, граждан Российской Федерации. Исследование проводится с 2010 года, и опрос этого года подтвердил, что на протяжении восьми лет безусловными лидерами в восприятии россиян являются Беларусь и Казахстан.





Социологическое исследование показало, что именно два этих государства россияне называют самыми стабильными и успешными на пространстве СНГ. Причем в отношении Казахстана получен наивысший результат, начиная с 2010 года: за это высказались 52% респондентов (41% в 2017 году).





Остальные страны СНГ в рейтинге успешности заметно отстают: Азербайджан в 2018 году набрал 16% (14% в 2017 году), Армения потеряла два пункта в рейтинге и набрала 14% (16% в 2017 году), Грузия - 12%, Узбекистан - 10%, Туркменистан - 8%, Кыргызстан и Таджикистан - 5%, Молдавия - 4%, Украина - 2%.





Неизменное отношение россиян наблюдается и по вопросу, кто является наиболее надежным партнером России. 52% опрошенных высказались в пользу Казахстана, 68% респондентов отметили Беларусь. Данные по другим странам - Азербайджан (16%), Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%), Туркменистан (8%), Кыргызстан (5%), Таджикистан (5%), Молдавия (4%), Украина (2%).





В целом заметен рост доверия граждан Российской Федерации к своим ближайшим соседям, почти по всем странам СНГ выросли показатели. По мнению экспертов, рост показателей Армении и Узбекистана по сравнению с прошлыми годами обусловлен приходом новых лидеров в этих государствах и связанных с этим ожиданиями россиян.





Лидеры Казахстана и Беларуси традиционно возглавляют рейтинг доверия лидерам постсоветских государств. Нурсултану Назарбаеву доверяют 49% россиян, Александру Лукашенко - 65%. Замыкает тройку лидеров с 14% президент Азербайджана Ильхам Алиев. Другим главам государств выказывают доверие не более 8% опрошенных.





Комментируя эти результаты исследования, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание, что приведенный опрос является мнением простых россиян, которые, может быть, никогда не были в этих странах.





То есть это не отношение людей к этим странам, а отношение к информации о них. Это нисколько не умаляет значимость самого исследования. Мы имеем дело с объективной информацией о субъективном процессе. Отрадно, что результаты опроса рядовых жителей коррелируются с действительностью и совпадают с выводами экспертов", - отметил эксперт.





По вопросу, в какой из стран лучше всего обстоят дела по обеспечению прав русскоязычного населения, лидирует Беларусь (66%) и Казахстан (31%). В отношении Беларуси такой показатель эксперты назвали закономерным, если учесть, что в этой стране русский язык является государственным. Некоторое снижение показателя Казахстана с 38% до 31% эксперты, собравшиеся на презентацию, связали главным образом с оценками российских СМИ планов перехода Республики Казахстан с кириллического алфавита на латиницу.





По словам политолога Аркадия Дубнова, отношение россиян к внешнему миру на 85% определяется телевидением. В связи с этим он напомнил, как текущий год был отмечен фейками и информационными вбросами о ситуации в Казахстане, что в итоге отразилось на результатах опроса применительно к Казахстану. Поэтому добиться равновесного, достоверного ответа на некоторые актуальные вопросы сегодня труднодостижимо, резюмировал эксперт.





В ходе дискуссии ее участники немало времени уделили научным подходам данного социологического исследования. В частности, научный сотрудник Центра постсоветских исследований МГИМО Юлия Никитина рекомендовала социологам уточнять критерии успешности, стабильности и доверия к странам и лидерам, а также предложила на будущее включать в исследование дополнительные вопросы о доверии к государствам в рамках региональных организаций, в которых страны взаимодействуют.





По мнению экспертов, даже с учетом одномоментного замера, результаты исследования точно отражают динамику процессов на постсоветском пространстве. Несмотря на появление на просторах бывшего СССР новых лидеров, отношение россиян к Республике Казахстан и ее президенту остается на стабильно высоком уровне.





Примечательно, что на вопрос корреспондента "Российской газеты", могут ли измениться отношения Казахстана и России после 2025 года из-за перехода на латиницу, все эксперты в один голос дали отрицательный ответ.





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