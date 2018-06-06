Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о досрочном освобождении из тюрьмы казахстанца Диаса Кадырбаева. Молодой человек был осужден на шесть лет лишения свободы за помощь братьям Царнаевым, совершившим теракт во время Бостонского марафона в 2013 году, передает Kazakhstan Today.

"Мы рады сообщить, что в ближайшее время наш соотечественник окажется на свободе. После этого его передадут миграционной службе США (в связи с истечением срока его визы) для последующего выдворения из страны. Благодаря хорошему поведению нашего соотечественника освободят раньше полного срока. Предварительно, освобождение Д. Кадырбаева намечено на 23 июля 2018 года", - сообщили в МИД РК.

Отмечается, что МИД РК прилагает все необходимые усилия для ускорения процедуры возвращения Кадырбаева на родину. Сотрудники посольства Казахстана в США находятся на связи с его отцом и в первой половине июля посетят Кадырбаева в тюрьме "Big Spring" штата Техас. По данным дипломатов, казахстанец находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Напомним: в начале июня 2015 года Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков были приговорены к 6 годам и 3,5 года лишения свободы, соответственно, за воспрепятствование американскому правосудию при расследовании теракта в Бостоне в апреле 2013 года. А.Тажаяков вернулся в Казахстан летом 2016 года.

15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона прогремели два взрыва с интервалом 12 секунд. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован. 8 апреля 2016 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, а 24 июня федеральный судья вынес ему смертный приговор. Царнаев содержится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), куда направляют осужденных за террористическую деятельность.

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