Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Подробности о новых зараженных коронавирусом в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 17 марта, зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан РК в городе Нур-Султан . Из них 5 человек находились в стационаре города в инфекционном блоке. Это четверо лиц, которые были сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи согласно постановлению главного государственного санитарного врача, как из стран с неблагополучной эпидситуацией. Их состояние удовлетворительное, без клинических проявлений. Одна пациентка находилась в инфекционном блоке с диагнозом "ОРВИ средней степени течения" и в процессе дообследования установлено наличие КВИ. Состояние средней степени тяжести", - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

По ее информации, остальные 9 человек выявлены в процессе мониторинга за лицами, прибывшими из стран с неблагоприятной эпидситуацией и из группы контактных лиц. "Их состояние тоже удовлетворительное, без клинических проявлений. Все они доставлены в инфекционный стационар Многопрофильного медицинского центра города Нур-Султана", - проинформировала Кисикова.

По ее словам, продолжается работа по проведению эпидемиологических мероприятий по выявлению контактных лиц.

Как сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, вчера еще один случай заражения коронавируса был подтвержден в Алматы. Зараженной оказалась девушка 1986 года рождения, она прилетела рейсом из Стамбула 15 марта в 6 часов утра.

Вчера ее лабораторные анализы подтвердились, она была госпитализирована в инфекционный стационар города. На сегодня все контактные с ней лица найдены и помещены в провизорный стационар на карантин", - сказал он.

Двое пациентов - это те, которые были помещены на изоляцию в инфекционную больницу в результате контакта, у которого ранее был подтвержден коронавирус. У них обнаружен коронавирус. В целом в настоящее время на сегодня в Алматы зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. У всех пациентов состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал Абилдаев.

Он отметил, что все граждане, контактировавшие с зараженными лицами, уже помещены на 14-дневный карантин в провизорные стационары.

В целом на сегодня в Алматы находятся на карантине в провизорных центрах - 729 человек и на домашнем карантине 760 человек.

Все те, кто изолирован в домашних условиях, обзваниваются сотрудниками поликлиники ежедневно, если имеется симптоматика, то данные граждане незамедлительно помещаются в стационар на 14-дневный карантин.

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