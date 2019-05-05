Погода без осадков ожидается в субботу на большей части Казахстана

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем в субботу ожидается погода без осадков, лишь через запад, восток и юго-восток республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где сохраняются дожди, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, пыльная буря, сообщает "Казгидромет".

В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, в Кызылординской области - с пыльной бурей. В Атырауской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23, днем местами 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря. В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, местами ветер 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях, днем в Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. Утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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