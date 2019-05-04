В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 4 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области в субботу утром и днем ожидается ветер южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, восточный, юго-восточный ветер, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Северо-Казахстанской области в субботу ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства