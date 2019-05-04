Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 4-6 мая 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Сместившийся на Казахстан антициклон вызвал не только прекращение осадков, но и похолодание в большинстве областей республики. В предстоящие трое суток в северных, центральных, восточных и южных областях, под влиянием антициклона, удержится погода без осадков, и ожидается резкое повышение температуры воздуха, дневная температура уже 6 мая повысится местами до плюс 23-28 градусов по Цельсию, на юге и в центре до плюс 27-32 градуса", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юго-востоке в ближайшие сутки ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта, поэтому местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

С прекращением же осадков и здесь воздух начнёт по-весеннему быстро прогреваться. А в западных областях с перемещением атмосферных фронтов с центральных районов Европейской части России на весь прогнозируемый период ожидаются дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра", - отмечают синоптики.





Напомним, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2800 метров) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2600 метров) в период с 3 по 15 мая сохраняется опасность схода снежных лавин . Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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