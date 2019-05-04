На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - 3 мая 2019 года на большей части территории Казахстана пройдут осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на севере, северо-западе и юго-западе республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Алматинской, Жамбылской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Атырауской области днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра, возможен град.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман.

Напомним, ранее сообщалось, что 2-3 мая в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2800 метров) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2600 метров) в период 3 –15 мая сохраняется опасность схода снежных лавин . Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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