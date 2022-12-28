Полицейские рассказали о результатах проверок точек продажи пиротехники

Проверки проходят с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года

Фото: пресс-служба МВД РК

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские совместно с сотрудниками органов гражданской защиты ДЧС с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года проверяют нелегальные точки продажи пиротехники.





МВД поделились первыми результатами проверок.





В столичной школе ученик 5-го класса взорвал петарду. У продавца выявлено 10 коробок петард "Корсар", которые он нелегально реализовывал.





В Актобе с начала ОПМ "Пиротехника" выявлено 5 фактов незаконного использования и реализации пиротехнических изделий. Изъято 380 пиротехнических веществ, не имеющих сертификата соответствия.





В Северо-Казахстанской области полицейские выявили 12 правонарушений, изъято свыше 620 штук пиротехнических изделий.





В Акмолинской области полицейские изъяли порядка 200 единиц несертифицированных пиротехнических изделий.





Напомним , многочисленные эксперты из различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.





Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел РК напомнили о требованиях применения пиротехники и штрафах за ее применение в неположенных местах.





В соответствии с частью 2 статьи 436 КоАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах) применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.





Также действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.





Кроме того, в министерстве особо подчеркнули применение штрафов за незаконную продажу пиротехники.





В соответствии со статьей 196 КоАП (Незаконная торговля товарами или иными предметами) торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП.





В свою очередь экологи и ученые рассказали о вредоносном воздействии взрывов праздничных салютов на окружающую среду.