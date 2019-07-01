Туркестан. 30 июня. Kazakhstan Today - Полиция опровергает распространяемую в соцсетях информацию о пропавших в Арыси детях, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях до сих пор распространяется информация о пропавших во время взрыва в Арыси несовершеннолетних. Департамент полиции Туркестанской области официально заявляет о том, что в отделе полиции Арысского района не зарегистрировано ни одного заявления о пропавших без вести детях", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Полиция Туркестанской области предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК.

Также в пресс-службе проинформировали, что во время разрушительного взрыва в Арыси, в социальных сетях и мессенджерах неизвестный мужчина распространил слухи, которые вызвали общественный резонанс. В связи с этим департамент полиции провел оперативные мероприятия.

В результате подозреваемый был установлен и задержан. Он раскаялся в своих действиях и извинился перед всеми людьми. В отношении подозреваемого в данное время сотрудниками Арысского отдела полиции проводится досудебное расследование по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации)", - заключили в пресс-службе.

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