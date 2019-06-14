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Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Полиция принесла извинения отцу-одиночке, задержанному во время митингов в Алматы, передает Kazakhstan Today.

При пресечении массовых беспорядков были единичные случаи, когда находящиеся в эпицентре граждане могли быть доставлены в полицейские автобусы. Мы по всем фактам детально разбирались и отпускали их. Вот, например, эпизод с задержанием гражданина Абдуллаханова А., алматинца, в одиночку воспитывающего трех сыновей, тренера. Сразу же и по данному факту разобрались. Ему были принесены извинения", - сообщил начальник департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Он заверил, что в настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах.

Со всей уверенностью заявляю, что правоохранительные органы не допустят нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом", - заявил Кудебаев.

Вместе с тем в пресс-службе ДП проинформировали, что за прошедшие 4 дня на пульт 102 поступило свыше 10 тыс. звонков от граждан, обеспокоенных ситуацией вокруг незаконных акций и митингов. Горожане сообщали о сборе подозрительных групп в различных частях города и делились информацией о массовой рассылке сообщений с призывами к беспорядкам.

На Арбате большая толпа молодых людей свистят и выкрикивают слово "Алга". Я живу в этом районе и обеспокоена действиями молодежи. Собравшихся около 15 человек возле ЦУМа", - сообщила полиции одна из звонивших.

На агрессивно настроенных молодых людей в районе автовокзала "Сайран" пожаловался в полицию и другой гражданин. По его словам, возле АЗС припарковались десятки машин, а вышедшие оттуда молодые люди вели себя абсолютно неадекватно.

По словам руководителя Центра оперативного управления Андрея Квашнина, большинство жителей близлежащих домов в эти дни с пониманием отнеслись к повышенным мерам безопасности со стороны полиции и даже выносили воду с едой к стоявшим в оцеплении стражам порядка.

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