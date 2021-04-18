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Полуторагодовалую девочку избили в детском образовательном центре Алматы

17.04.2021 9046
Полуторагодовалую девочку избили в детском образовательном центре Алматы
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - В Алматы в детском образовательном центре избита полуторагодовалая девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации фонда "Немолчи.kz", ребенок был избит в центре FUN.
 

У ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок!" - говорится в сообщении фонда в соцсетях.

 
Руководители фонда просят руководство департамента полиции взять это дело на личный контроль. 
 

Ребенок, в силу своего возраста, не может себя защитить, но надеемся, сотрудники полиции Жетысуйского района Алматы, установят личность правонарушителя", - говорится в сообщении.

 
Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, по данному факту проводится расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действия и экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Атырау осудили воспитательницу детского сада, истязавшую ребенка.
 

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