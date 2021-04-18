Полуторагодовалую девочку избили в детском образовательном центре Алматы

По информации фонда "Немолчи.kz", ребенок был избит в центре FUN.
У ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок!" - говорится в сообщении фонда в соцсетях.
Руководители фонда просят руководство департамента полиции взять это дело на личный контроль.
Ребенок, в силу своего возраста, не может себя защитить, но надеемся, сотрудники полиции Жетысуйского района Алматы, установят личность правонарушителя", - говорится в сообщении.
Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, по данному факту проводится расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действия и экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Атырау осудили воспитательницу детского сада, истязавшую ребенка.
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