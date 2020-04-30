Постановлением санврача Алматы регламентированы условия посещения детских площадок и дачных участков

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы в целях минимизации рисков в условиях карантина регламентированы условия посещения детских и дворовых площадок, садоводческих (дачных) участков в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу , доступ населения к детским и дворовым площадкам разрешен с 5:00 до 21:00 часов. Будет проводиться дезобработка территории детских и дворовых площадок. Во всех доступных местах обозрения, прежде всего на досках объявлений, будут размещены памятки о всех видах ограничения для физических и юридических лиц, требуемых в рамках соблюдения карантинного режима.

Жителям города Алматы при посещении дворовых и детских площадок, садоводческих (дачных) участков необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее 2-х метров. Запрещается скопление более трех человек, за исключением членов семьи, максимально исключить физический контакт с другими жильцами, иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать правила ношения.

В свою очередь, сотрудниками правоохранительных органов будет обеспечено круглосуточное патрулирование улиц, внутри дворовых площадок и мест общего пользования по выполнению введенных мер.

Постановление принято с целью реализации заявления президента Республики Казахстан от 27 апреля 2020 года о продлении режима чрезвычайного положения и смягчении карантинных мер.

Жителям города Алматы при посещении садоводческих (дачных) участков необходимо соблюдать правила ношения защитных масок, иметь при себе портативные санитайзеры (антисептики) для рук. При посещении садоводческих (дачных) участков необходимо исключить контакт с жителями других, в т.ч. смежных, дачных участков. При выходе по необходимости за территорию участка использовать маски, перчатки, портативный санитайзер (антисептик) для рук.

При передвижении общественным транспортом использовать маски, иметь при себе портативные санитайзеры (антисептики) для обработки рук, соблюдать социальный разрыв между пассажирами не менее 1 -го метра.

При использовании личного автотранспорта в салоне должно быть не более 3-х человек (за исключением членов одной семьи) с использованием масок и портативных санитайзеров (антисептиков) для обработки рук.





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