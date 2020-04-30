В Казахстане зарегистрировано еще 16 новых случаев коронавируса

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.50 29 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Алматы - 3, городе Шымкенте - 2, Алматинской области - 1, Мангистауской области - 10", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3079 случаев регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 612,

городе Алматы - 927,

городе Шымкенте - 184,

Акмолинской области - 98,

Актюбинской области - 65,

Алматинской области - 114,

Атырауской области - 131,

Восточно-Казахстанской области - 17,

Жамбылской области - 113,

Западно-Казахстанской области - 127,

Карагандинской области - 139,

Костанайской области - 45,

Кызылординской области - 187,

Мангистауской области - 44,

Павлодарской области - 122,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 124.

От заболевания выздоровели 774 человек, 25 скончались.

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