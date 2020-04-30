В Казахстане зарегистрировано еще 16 новых случаев коронавируса

Из них в городе Алматы - 3, городе Шымкенте - 2, Алматинской области - 1, Мангистауской области - 10", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 3079 случаев регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 612,
городе Алматы - 927,
городе Шымкенте - 184,
Акмолинской области - 98,
Актюбинской области - 65,
Алматинской области - 114,
Атырауской области - 131,
Восточно-Казахстанской области - 17,
Жамбылской области - 113,
Западно-Казахстанской области - 127,
Карагандинской области - 139,
Костанайской области - 45,
Кызылординской области - 187,
Мангистауской области - 44,
Павлодарской области - 122,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 124.
От заболевания выздоровели 774 человек, 25 скончались.
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