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В Казахстане зарегистрировано еще 16 новых случаев коронавируса

29.04.2020, 12:50 11962
В Казахстане зарегистрировано еще 16 новых случаев коронавируса
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.50 29 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Из них в городе Алматы - 3, городе Шымкенте - 2, Алматинской области - 1, Мангистауской области - 10", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 3079 случаев регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 612,
 
городе Алматы - 927,
 
городе Шымкенте - 184,
 
Акмолинской области - 98,
 
Актюбинской области - 65,
 
Алматинской области - 114,
 
Атырауской области - 131,
 
Восточно-Казахстанской области - 17,
 
Жамбылской области - 113,
 
Западно-Казахстанской области - 127,
 
Карагандинской области - 139,
 
Костанайской области - 45,
 
Кызылординской области - 187,
 
Мангистауской области - 44,
 
Павлодарской области - 122,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 124.
 
От заболевания выздоровели 774 человек, 25 скончались.
 

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