Претенденты на руководящие должности в "Самрук-Қазына" не проходят проверку на детекторе лжи

Психологические проверки и тесты на полиграфе внедрены в 2022 году

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцать семь кандидатов на должности менеджеров по закупкам в "Самрук-Қазына" не прошли тест на детекторе лжи.





Об этом рассказал на сегодняшнем пресс-брифинге в Астане управляющий директор фонда Гибрат Ауганов.





По его словам, в 2022 году в группе компаний "Самрук-Қазына" внедрены психологические проверки и тесты на полиграфе (детекторе лжи) для ряда будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки.





Всего за 2022 год тесты на детекторе лжи проведены для 133 кандидатов из 52 компаний группы "Самрук-Қазына". 27 человек не прошли проверку и не были приняты на работу.



