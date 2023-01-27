26.01.2023, 15:42 42176
Претенденты на руководящие должности в "Самрук-Қазына" не проходят проверку на детекторе лжи
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцать семь кандидатов на должности менеджеров по закупкам в "Самрук-Қазына" не прошли тест на детекторе лжи.
Об этом рассказал на сегодняшнем пресс-брифинге в Астане управляющий директор фонда Гибрат Ауганов.
По его словам, в 2022 году в группе компаний "Самрук-Қазына" внедрены психологические проверки и тесты на полиграфе (детекторе лжи) для ряда будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки.
Всего за 2022 год тесты на детекторе лжи проведены для 133 кандидатов из 52 компаний группы "Самрук-Қазына". 27 человек не прошли проверку и не были приняты на работу.
Ранее сообщалось, что за прошлый год фонд "Самрук-Казына" рассмотрел заявления более 800 сотрудников о нарушениях и коррупции. Возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц фонда.
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27.01.2023, 09:24 5481
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 27 января вступают в силу обновленные миграционные правила. Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане.
Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней, сообщает пресс-служба МВД РК. Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.
Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.
Отмечается, что в прежней редакции правил этот вопрос не был урегулированным, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым "обновить сроки пребывания".
В ведомстве подчеркнули, что правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.
Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Согласно закону "О правовых актах" действие нормативно правого акта не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом, внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года", - сообщили в МВД.
В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статье 48 закона "О миграции населения".
26.01.2023, 16:03 40961
Житель Шымкента похитил несовершеннолетнюю девушку с целью женитьбы
Девушку вернули домой
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Шымкент. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента вернула домой несовершеннолетнюю девушку, которую похитил знакомый с целью женитьбы.
По заявлению жителя Шымкента о похищении его несовершеннолетней дочери с целью женитьбы полицией Жетысайского района начато досудебное расследование по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщает Polisia.kz.
Установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Ее мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент.
В настоящее время по делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия. Дело находится на контроле ДП Туркестанской области.
О похищении ранее сообщал сайт elitar.kz. По его данным, "жених" купил в жены 15-летнюю школьницу за 600 тысяч тенге. В конце 2022 девушку увезли в Жетысайский район, где провели обряд "Беташар".
Отец девушки о случившемся узнал из соцсетей и сразу заявил, что согласия на брак дочери не давал. Мужчина также отметил, что похищение человека является уголовным правонарушением.
26.01.2023, 13:25 46806
В Темиртау на ТЭЦ-2 котлоагрегаты отключены на ремонт
Сегодня до конца суток работы будут завершены
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Темиртау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау на ТЭЦ-2 котлоагрегаты отключены для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба акимата города.
Уважаемые жители, в настоящее время в работе котлоагрегаты № 1, № 2, № 4, № 6. Котлоагрегат № 3 остановлен для проведения ремонтных работ газохода. На котлоагрегате № 5 ведутся работы по устранению свищей на паропрогревателе", - проинформировали в АО "АрселорМиттал Темиртау".
Сообщается, что сегодня до конца суток работы будут завершены, котлоагрегат будет включен в работу, и температурный режим стабилизируется до необходимых 87 градусов.
Отмечается, что в настоящее время температура подачи тепла составляет 69 градусов.
Ранее в отношении ТЭЦ-2 Темиртау была проведена внеплановая проверка.
26.01.2023, 11:35 51726
Износ водопроводных и канализационных сетей в Ауэзовском районе Алматы превышает 80%
Реализация ряда модернизационных проектов в районе до конца 2024 года позволит обеспечить качественным водоснабжением и канализацией более 11 тысяч абонентов
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев информировал горожан о модернизации сетей водоснабжения и канализации.
По словам Досаева, в июне прошлого года было начато проектирование на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения на 4 наиболее проблемных участках района: это микрорайоны Достык, Мамыр-4, квадрат улиц Саина - Шаляпина - Жандосова - река Каргалинка, а также участок улиц Арычная, Ыкылас, Западная.
Водопроводные и канализационные сети на данных участках построены в 1960-1970-х годах, их изношенность составляет более 80%", - отметил аким.
Он также информировал, что в ноябре прошлого года получено положительное заключение экспертизы проекта по 22 улицам микрорайона Достык, работы по строительству сетей начнутся во II квартале текущего года после первого уточнения местного бюджета и объявления конкурса.
По микрорайону Мамыр-4 завершение разработки ПСД и получение экспертизы ожидается в июне 2023 года, по участку улиц Арычная, Ыкылас, Западная завершение разработки ПСД и получение экспертизы - март 2023 года, начало строительства в III квартале.
СМР по квадрату улиц Саина - Шаляпина - Жандосова - река Каргалинка планируется начать в IV квартале 2023 года с учетом завершения разработки ПСД и получения экспертизы - в августе 2023 года.
Реализация вышеуказанных проектов в вашем районе до конца 2024 года позволит обеспечить качественным водоснабжением и канализацией более 11 тысяч абонентов", - заверил градоначальник.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов РК изношенность канализационных очистных сооружений превышает 90%.
Напомним, в Алматы на пересечении улиц Мынбаева и Ауэзова произошла крупная авария на водопроводе. По предварительным данным, причина аварии - изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году.
26.01.2023, 08:25 57596
"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали после проверки
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Экибастузтеплоэнерго" наказали по двум административным статьям.
Для расследования причин технологического нарушения на ТЭЦ Экибастуза создали две комиссии. Первая изучала нарушения на ТЭЦ, вторая - на тепловых сетях, сообщает Pavlodarnews.kz.
Причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ послужило то, что персонал химического цеха ошибочно включил подпиточные насосы в связи с некорректными показаниями электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети из-за промерзания импульсной линии", - сообщил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля Ринат Какимжанов.
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности несколько раз.
Сначала после расследования по двум статьям Административного кодекса: по 300-й - за нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, установленных режимов энергопотребления, а также по 301-2-й - за нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях.
Затем в соответствии с Предпринимательским кодексом ТОО наказали при внеплановой проверке - по статье 300 КоАП РК.
Дела рассматривали в порядке сокращенного производства. Сумма штрафов составила 1 110 750 тенге.
Ринат Какимжанов отметил, что для того, чтобы в будущем избежать подобных чрезвычайных ситуаций, необходимо выполнять ремонтные работы в объеме, обеспечивающем стабильность установленных показателей эксплуатации.
По его мнению, должен быть аварийный запас материалов и обменного фонда узлов, оборудования, нужно привести в соответствие системы отопления и вентиляции производственных помещений, а также соблюдать оперативную дисциплину.
К концу января в Экибастузе планируют обеспечить более стабильный режим работы станции по теплоснабжению потребителей.
В Экибастузе продолжаются ремонтные работы на тепловых сетях, повреждения на которых произошли 27 ноября 2022 года. Аварийная ситуация оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
25.01.2023, 13:17 94886
В Алматы растет заболеваемость ОРВИ
В городе циркулируют три типа вируса гриппа
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Алматы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.
По ее словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 13 804 случая ОРВИ. В городе заболело 8860 детей, что составляет 64,2% от общего количества случаев. Всего в течение эпидсезона в Алматы зафиксировано 343 417 случаев ОРВИ.
В ходе проведенного лабораторного мониторинга установлено, что в Алматы циркулируют три типа сезонного вируса гриппа, в том числе два типа А (А/H3N2, А/H1N1 pdm09) и типа В. Первые случаи гриппа были зарегистрированы в начале октября 2022 года. Параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ, такие как РС-вирус, риновирус, бокавирус и сезонный коронавирус", - сообщила Калыкова.
Зарегистрировано всего 240 случаев заболеваемости гриппом, в том числе типом В 119 случаев (49,6%), типом А/H3N2 3 случая (1,2%), типом А/H1N1-09 118 случаев (49,2%).
По мнению эпидемиолога, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства.
После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года). Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет", - рассказала эпидемиолог.
Она напомнила, что в прошлом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 210 тысяч доз.
С сентября по ноябрь 2022 года в Алматы привито от гриппа 224 706 лиц, что составляет 10,51% от общего населения города. На платной основе в частных медцентрах вакцинировано на средства работодателей 10 576 человек, на собственные средства 4130 лиц. Среди вакцинированных случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
Также Калыкова рассказала о готовности медиков к эпидсезону. Так, в Алматы проведен городской семинар для медработников медицинских организаций и специалистов службы. В медицинских организациях для приема вызовов выделено 140 телефонов и 142 дополнительных автотранспортных средства для обслуживания на дому, имеется 261 аппарат ИВЛ для оказания интенсивной терапии, для госпитализации больных ОРВИ/гриппом развернута 431 койка, дополнительно предусмотрено развертывание 444 коек, пополняются запасы противогриппозных препаратов, создан запас одноразовых масок (1 845 203 шт.) и дезинфицирующих препаратов.
25.01.2023, 12:29 96826
В текущем году программой ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей - глава МКС
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - На коллегии Министерства культуры и спорта глава ведомства Асхат Оралов сообщил, что в 2023 году в рамках программы ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей и подростков.
Асхат Оралов отметил, что будет уделено большое внимание участию детей в занятиях спортом и физической культурой. В связи с этим работы по государственному спортивному и творческому заказу будут продолжены.
В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 млрд тенге для охвата более 560 тысяч детей и подростков", - сказал министр.
По информации ведомства, в 2022 году более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность бесплатно посещать 13 тысяч спортивных секций и творческих кружков.
Напомним, по программе ArtSport в Алматы похищено 2,5 млрд тенге.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.
В июле прошлого года Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму. Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.
Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души". В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.
25.01.2023, 09:25 77581
Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха
Фото: Polisia.kz
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Материалы судебного процесса в отношении Владислава Челаха изъяли из архива и направили на изучение в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили в главном надзорном органе страны в ответ на просьбу прокомментировать статус рассмотрения обращения Челаха к президенту.
В этом письме самый известный за всю историю Казахстана осужденный за массовое убийство заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена". И вот сегодня стало известно, что архивные материалы дела 10-летней давности уже изучают в Генпрокуратуре, сообщает телеканал КТК.
Напомним, в мае 2012 года на высокогорном пограничном посту в Алматинской области обнаружили тела 14 обгоревших пограничников и егеря, проживавшего по соседству. Пятнадцатого военнослужащего с "Арканкергена", Владислава Челаха, нашли через несколько дней. Он стал главным подозреваемым. В декабре того же года суд приговорил его к пожизненному заключению.
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