Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - При оформлении земельных участков казахстанцы в 60% случаев сталкиваются с коррупцией. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, передает Kazakhstan Today.

Получение / оформление земельного участка вошли в топ-5 коррупционных поводов. Это отмечают как граждане, так и представители бизнеса, которые в 60% случаев сталкиваются с неформальным решением вопросов в управлениях земельных отношений и аппаратах акимов районов", - проинформировала Жарова.

При этом она отметила, что суммы взяток в среднем варьируются от 5 до 200 тыс. тенге, но иногда исчисляются и несколькими миллионами. В половине случаев решить проблему неформально предлагают сами должностные лица, искусственно создавая препятствия для разрешения вопроса.

В коррупционном антирейтинге по земельным вопросам лидируют Алматинская (26,4%), Атырауская (9,4%) области, СКО (9,4%), Карагандинская (7,5%), Акмолинская (7,5%) и Восточно-Казахстанская (7,5%) области.

Только за три последних года здесь зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений. За их совершение к уголовной ответственности привлечены 105 лиц. Осуждено 87… В большинстве случаев преступления совершены работниками отделов земельных отношений, архитектуры, а также акимами сельских округов", - уточнила руководитель департамента.

По данным Агентства по противодействию коррупции, преступления в основном связаны с мошенничеством злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничеством при выдаче земельных участков, оформлении документов, незаконном изменении целевого назначения, продлении права аренды, признании победителем на аукционе по продаже земли и т.д.

В частности, проблемным вопросом является возврат в коммунальную собственность земельных участков, которые не используются по назначению. На это обращено внимание главой государства на одной из последних встреч с сельчанами (выезд в СКО). Президентом отмечено, что в настоящее время 16,5 млн гектаров не используется

Вместе с тем, как отметила Анар Жарова, анализ показал, что достаточно большое количество таких участков имеется повсеместно.

К примеру, в Западно-Казахстанской области прокуратурой выявлено около двух тысяч неиспользуемых участков. В Карасайском районе Алматинской области принимаются меры к возврату земельных участков, находившихся в незаконном владении более 15 лет. С 2003 года данные земельные участки перепродавались несколько раз. При этом, несмотря на то, что за махинации с ними в 2008 году был осужден начальник районного отдела земельных отношений, земельные участки в собственность государства так и не были возвращены. Даже в столице есть такие участки, по которым не раз поручалось разобраться на самом высоком уровне", - рассказала она.

Также, по информации Агентства, большие вопросы вызывают накладки земельных участков друг на друга. По таким случаям поступают многочисленные жалобы.

Один и тот же участок предоставляется нескольким лицам, следствием этого являются судебные тяжбы. К примеру, в СКО на земельном участке гражданина построен многоквартирный дом по госпрограмме, собственнику не возмещена стоимость земельного участка и не предоставлен равнозначный, судебные разбирательства тянутся с 2017 года. Подобные факты наложений земельных участков имеются в Шымкенте, Атырау и других городах республики. Мы полагаем, что здесь прямая вина ответственных должностных лиц и уполномоченных органов", - подчеркнула Анар Жарова.

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