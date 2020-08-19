Российские вузы организуют дистанционное обучение для казахстанских студентов

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - В связи с тем что въезд студентов из Казахстана в Россию временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате, передает Kazakhstan Today.

Студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов", - сообщает посольство Республики Казахстан в РФ.

Обо всех последующих изменениях информация будет оперативно размещаться на сайте посольства и его аккаунтах в социальных сетях.

По имеющейся информации, 1 сентября все вузы РФ начнут учебный год в очном формате.





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