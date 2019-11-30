Система Orphus

Руководитель финотдела Администратора судов по Актюбинской области необоснованно начисляла себе завышенную зарплату

29.11.2019, 10:53 9937
Актобе. 29 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Актюбинской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличена руководитель финансового отдела РГУ "Администратор судов по Актюбинской области", передает Kazakhstan Today.
 
"Она подозревается в хищение бюджетных средств на общую сумму 1 млн 176 тыс. тенге путем необоснованного начисления себе завышенной заработной платы. Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и ходатайством подозреваемой и ее защитника об окончании досудебного расследования в упрощенном производстве", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее вины будет вынесено судом.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая