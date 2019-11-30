Руководитель финотдела Администратора судов по Актюбинской области необоснованно начисляла себе завышенную зарплату

Актобе. 29 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Актюбинской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличена руководитель финансового отдела РГУ "Администратор судов по Актюбинской области", передает Kazakhstan Today.

"Она подозревается в хищение бюджетных средств на общую сумму 1 млн 176 тыс. тенге путем необоснованного начисления себе завышенной заработной платы. Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и ходатайством подозреваемой и ее защитника об окончании досудебного расследования в упрощенном производстве", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее вины будет вынесено судом.





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