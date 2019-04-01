Астана. 23 января. Kazakhstan Today - С 26 января на автодорогах Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай и Алматы-Хоргос вводится система взимания платы, передает Kazakhstan Today.





"На основании приказов министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года №№902, 903, 904 запуск системы взимания платы стартует 26 января 2019 года на автодорогах Астана - Темиртау (134 километра), Алматы - Капшагай (42 километра), Алматы - Хоргос (295 километров)", - сообщает АО "Национальная компания "КазАвтоЖол".





Как отметили в нацкомпании, функционирование системы взимания платы на вводимых платных участках будет способствовать улучшению качества автодорог республиканского значения, снижению аварийности, совершенствованию логистических коридоров. Развитие транспортной инфраструктуры приведет к увеличению ВВП, обеспечит вложения средств в ремонт, реконструкцию и содержанию автодорог.





Стоит отметить, что для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, проводились мероприятия уведомительного и разъяснительного характера: реализована серия общественных слушаний, проведены выездные презентации системы, заслушаны предложения жителей о ставках платы. Таким образом, у пользователей автодорог было достаточно времени на подачу обращений, пожеланий и обсуждение деталей проекта.

Ставки платы за проезд для легкового транспорта составят: Астана - Темиртау по предоплате - 200 тенге, наличными - 400 тенге; Алматы - Капшагай по предоплате - 100 тенге, наличными - 200 тенге; Алматы - Хоргос по предоплате - 300 тенге, наличными - 600 тенге.





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