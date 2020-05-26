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Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших полицейских

25.05.2020, 11:06 8155
Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям полицейских, погибших в ДТП на блокпосту, передает Kazakhstan Today.
 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям и близким полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. 
 

Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова, несших службу на блокпосту и погибших вследствие ДТП", - написал Бакытжан Сагинтаев в Twitter

 
В пресс-службе городского акимата сообщили, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.
 
 

Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции", - рассказали в полиции. 

 
42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев скончался на месте до приезда скорой помощи. Позже в больнице, не приходя в сознание, скончался Дастан Абдыканов, второй полицейский, 1994 года рождения.
 

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