Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших полицейских

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям полицейских, погибших в ДТП на блокпосту, передает Kazakhstan Today.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям и близким полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова, несших службу на блокпосту и погибших вследствие ДТП", - написал Бакытжан Сагинтаев в Twitter.
В пресс-службе городского акимата сообщили, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка.
Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции", - рассказали в полиции.
42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев скончался на месте до приезда скорой помощи. Позже в больнице, не приходя в сознание, скончался Дастан Абдыканов, второй полицейский, 1994 года рождения.
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