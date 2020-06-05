Шапкенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Постановлением правительства РК Шапкенов Серик Жамбулович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Серик Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области, в селе Каратобе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик". Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2012-2015 годы был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области. С 2015 по 2016 годы - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК. С 2016 по 2018 годы работал акимом города Атырау. С 2018 года по настоящее время работал первым заместителем акима Атырауской области.
Напомним, накануне Акмади Сарбасов был назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК.
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