Школьники и педагоги приняли участие в экскурсии "Алма-Ата глазами эвакуированных"

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Экскурсия-квест "Алма-Ата глазами эвакуированных" состоялась 27 апреля 2019 года в Алматы. Её участниками стали юные музейщики средней школы № 32, казахстанско-российской гимназии № 54, лицея для одарённых школьников № 165 и их педагоги, передает Kazakhstan Today.

Все ребята заслужили право стать первыми экскурсантами активным участием в мероприятиях представительства Россотрудничества в Республике Казахстан", - отметили организаторы.

Перед началом экскурсии с напутственным словом к юным музейщикам обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она отметила, что участие в таком интересном событии станет для многих молодых алматинцев откровением, так как даст возможность взглянуть на историю своего родного города совершенно с другой стороны.

Автор экскурсии-квеста - известный журналист, искусствовед Оксана Танская. Она вместе с ребятами прошла маршрутами, которыми в годы войны попадали в город люди, отправленные из зоны военных действий в глубокий тыл. За годы войны Казахстан принял более 1 млн жителей Советского Союза всех национальностей и возрастов. Наибольшая часть работников культуры и науки нашли своё убежище в Алматы, который в те годы называли тыловой столицей Советского Союза и советским Голливудом.

Узнали участники экскурсии и о том, что в те же годы Алматы называли и золотой клеткой, так как сюда ссылали "недострелянных умников", как называл неугодных власти известных людей всесильный руководитель НКВД Лаврентий Берия. Воспоминания об этом тяжёлом периоде оставила в своей книге "Новеллы моей жизни" Наталья Сац, основатель первых детских театров в Москве и Алматы.

Ребята нашли в городе дома, в которых жили Иван Пырьев, Борис Бабочкин, Константин Паустовский и многие другие советские актёры, режиссёры, литераторы. Смогли участники пройтись и по алматинскому Броду, посмотреть места, в которых снимал своего "Ивана Грозного" Сергей Эйзенштейн, увидеть знаменитый "лауреатник" и дом Левинсона.

По словам участников экскурсии-квеста, Алматы открылся совершенно с новой стороны, его топонимы стали ближе и понятнее, а история заиграла новыми красками", - резюмировали организаторы.

Напомним, 25 апреля в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы в рамках программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан "Кольцо Памяти" прошла публичная лекция "Алма-Ата - убежище для знаменитостей" . В годы Великой Отечественной войны в тогдашний небольшой город были эвакуированы Ленфильм, Мосфильм, ВГИК, Всесоюзная сценарная студия. Как тогда шутили жители, Алма-Ата "была станицей, а стала столицей", дав приют более чем 3 тыс. деятелей кино и театра.

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