В годы войны Алматы стал домом более чем для 3 тыс. советских деятелей кино и театра

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Публичная лекция "Алма-Ата - убежище для знаменитостей" состоялась 25 апреля 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы в рамках программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан "Кольцо Памяти", передает Kazakhstan Today.

На лекцию были приглашены историки, краеведы, журналисты, представители общественности. Им рассказали об истории "тыловой столицы", как в годы Великой Отечественной войны называли Алматы, преподанной через призму судеб деятелей культуры, искусства и науки, в разные периоды войны оказавшихся здесь в эвакуации и ссылке, сообщили организаторы.

Как известно, в Казахстан было эвакуировано более 300 заводов, что повлекло за собой одновременный переезд более 50 тыс. работников. Всё это потребовало большого напряжения сил местных жителей, которые должны были обеспечить условия для проживания людей и размещения и скорейшего запуска оборудования. Сюда же поступали сотни тысяч раненых бойцов и командиров для прохождения реабилитации.

В тогдашний небольшой город были также эвакуированы Ленфильм, Мосфильм, ВГИК, Всесоюзная сценарная студия. Как тогда шутили жители, Алма-Ата "была станицей, а стала столицей", дав приют более чем 3 тыс. деятелей кино и театра. Здесь с гастролями бывали Изабелла Юрьева, Вольф Мессинг, Галина Уланова, Аркадий Райкин. Жили и работали Сергей Эйзенштейн, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Константин Паустовский, Григорий Александров, Любовь Орлова, Владимир Зельдин, Галина Серебрякова, Юрий Домбровский, Борис Бабочкин и многие другие", - отмечается в сообщении.

Программа "Кольцо Памяти" осуществляется представительством Россотрудничества в Республике Казахстан с 2015 года, она посвящена Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В 2019 году три мероприятия программы будут посвящены вкладу Алматы и его жителей в общее дело победы над врагом.

Оксана Танская - известный алматинский журналист, искусствовед, экспозиционер, член-корреспондент Академии художеств Республики Казахстан, руководитель центра экскурсионно-лекционной работы Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева. В творческом багаже Оксаны Танской такие ставшие знаменитыми телевизионные проекты как "Галерея", "Дочки-сыночки", "Дневники путешественников".

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