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В четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

04.04.2020, 19:47 12313
Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Кызылординской областях объявили штормовое предупреждение на 5 апреля, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today. 
 
По информации синоптиков, в Северо-Казахстанской области ожидается днем на большей части дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. "В Петропавловске днем 5 апреля ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95 %", - говорится в сообщении
 
В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. "В Костанае 5 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - говорится в сообщении. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. "В Кокшетау утром и днем 5 апреля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90 %", - проинформировали синоптики. 
 
Кроме того, ночью и утром 5 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95% 
 
Также, по информации пресс-службы, в ближайший час и сутки 5 апреля в Костанайской области местами ожидается гроза. Вероятность шторма - 90-95%.
 

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