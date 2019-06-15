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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях РК

14.06.2019, 17:21 8560
Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.
 
По прогнозу синоптиков, 15 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, туман. Днем местами ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
Утром и днем 15 июня в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%.
 

Днем 15 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Во второй половине дня 14 июня, 15 июня местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, 15 июня порывы 23 метра в секунду. В Шымкенте утром и днем 15 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 15 июня ожидаются гроза, пыльная буря, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении.

 
15 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал, днем местами град. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
 

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