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Слет студенческой молодежи прошел в Акмолинской области

18.09.2019, 11:57 10585
Кокшетау. 18 сентября. Kazakhstan Today - Слет студенческой молодежи прошел в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Детский оздоровительный центр "Звездный" Бурабайского района стал местом проведения слета студенческой молодежи "CHALLENGE: АКМОЛА ЖАСТАРЫ - 2019". Организаторами мероприятия выступили Союз детских общественных организаций "Жулдыз" и управление образования Акмолинской области, сообщили в Региональной службе коммуникаций региона. 
 

Основной лейтмотив мероприятия - ознакомление с основами предпринимательской деятельности и бизнес-планирования, а также разъяснение студентам информации о финансировании проектов государством", - отмечено в сообщении.

 
Напомним, ранее в Кокшетау прошел молодежный форум "Казак тілім - мангі жасар байлыгым", на котором обсудили актуальные вопросы изучения языка и его совершенствования, внедрения в сознание будущего поколения, а также формирования ответственности за будущее казахского языка.
 

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