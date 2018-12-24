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Снять с регистрации прописанных в квартире лиц теперь можно на портале egov.kz24.12.2018
Общество  11:38

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" запустило новую государственную услугу "Снятие граждан с постоянной и временной регистрации по месту жительства по заявлению собственника жилища", передает Kazakhstan Today.

"Теперь у каждого владельца недвижимости есть возможность, не выходя из дома, снять с постоянной или временной регистрации прописанного у него в квартире гражданина. Для этого достаточно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и выбрать регион, в котором находится его недвижимость. При этом нет необходимости обращаться во фронт-офисы НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН) для подтверждения заявления", - пояснили в компании.

При этом для получения указанной услуги казахстанцу необходимо быть зарегистрированным пользователем на портале eGov.kz. С результатом услуги можно ознакомиться в разделе "История получения услуг".

Результатом оказания услуги является уведомление о готовности документа, в котором будет указан статус снятия регистрации гражданина или мотивированный отказ.

Ранее эта услуга предоставлялась только через фронт-офисы государственной корпорации "Правительство для граждан".

В компании также отметили, что если в адресных сведениях зарегистрированных физических лиц отсутствует регистрационный код адреса (РКА), то данные лица не будут отражаться в списке зарегистрированных лиц.
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