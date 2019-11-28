Собака без носа: полиция Алматы проводит проверку

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы проводит проверку по факту обнаружения собаки без носа. В ведомстве призывают относиться к животным гуманно, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции Алматы проинформировали, что по факту обнаружения собаки без носа в настоящее время в управлении полиции Жетысуского района проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых в отношении виновных лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством.





Участившиеся факты жестокого обращения с животными дают объективный повод бить тревогу. Кощунственно к тому же, что это видят дети, которые могут считать это нормальным явлением и в последующем повторять модель поведения взрослых. Допустить этого нельзя. Неспроста за жестокое обращение с животными законодательно предусмотрена уголовная ответственность, и об этом должен знать каждый. Считаем, что совместно с профильными волонтерами и зоозащитниками необходимо усилить профилактическую работу и популяризировать в обществе гуманные методы обращения с питомцами", - заявили в департаменте полиции.

Напомним, ранее зоозащитница из Алматы Любовь Снежко обратилась к акиму города Бакытжану Сагинтаеву с просьбой поручить правоохранительным органам расследовать вопиющие случаи жестокого обращения с животными

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