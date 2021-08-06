СпецЦоны не регистрируют новые автомобили из-за сбоя в информационной системе таможни

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Казахстанцы не могут зарегистрировать новые автомобили из-за технического сбоя, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", сегодня был зафиксирован сбой в информационной системе таможни. По этой причине в спецЦОНах РК временно приостановлена регистрация новых автомобилей. При постановке на учет операторы спецЦОНа не могут зарегистрировать новое транспортное средство.

Из-за сбоя недоступна услуга по постановке на учет новых транспортных средств. Это касается именно автомобилей, которые граждане приобретают непосредственно из автосалонов. Ответственным органом ведется работа по восстановлению информационной системы. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства", - сказал управляющий директор по сервису госкорпорации Бахтияр Мухаметкалиев.





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