Спортсмены Алматы призывают отказаться от провокаций и митингов 9 мая

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Прославленные алматинские спортсмены призывают отказаться от провокаций и несанкционированных митингов в День победы, передает Kazakhstan Today.

В нашей стране практически нет семей, которых бы не затронула война. Так или иначе, у каждого из нас воевали или трудились в тылу родственники, многие из которых отдали свои жизни за будущее своих детей и внуков. Поэтому День Победы - это праздник, который касается абсолютно всех казахстанцев. Нам бы очень хотелось, чтобы в этот светлый день памяти ничего не отвлекало людей от радости за возможность иметь мирное небо над головой. И мы, как профессиональные спортсмены и продолжатели национальных традиций, за то, чтобы в этот день воздержаться от политических акций и выступлений", - говорится в заявлении клуба Qazaq kuresi Алматы.

В свою очередь первый чемпион мира по джиу-джитсу среди молодежи по линии JJIF в разделе файтинг-систем Ерлан Тлеумбетов также высказался по этому поводу.

Наши дети должны знать и чтить имена дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни добыли нам эту священную победу. Мы с нетерпением ждём шествия 9 мая, чтобы отдать дань нашим родным, которые прошли через жернова ада, выпавшие на их судьбу. Однако смущает один факт, что есть люди, желающие использовать шествие для своих интриг, используя массовость мероприятия. Мы при необходимости примем меры к таким зачинщикам, если такие попадутся в бессмертном полку, потому что у каждого из нас есть своя правда", - подчеркнул спортсмен.

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