Акимат Алматы отзывает разрешение на строительство ЖК в историческом центре

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Строительство жилого комплекса в Алматы, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра, приостановлено, передает Kazakhstan Today.

29 октября 2019 года в ходе расширенного совещания о развитии города президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить плотную застройку в центральной части Алматы. В связи с этим строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: восточнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Кабанбай батыра было приостановлено", - сообщили в акимате Алматы.

Также сообщается, что управлением городского планирования и урбанистики Алматы на основании закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" направлено уведомление об отзыве ранее выданных предпроектных разрешительных документов в установленном законом порядке.

"Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул Токаев.

Президент четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы".

"Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории Нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать… Мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом", - заявил Сагинтаев.

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