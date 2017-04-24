ТЭЦ в Уральске отключена от газа за долг в 600 млн тенге

Уральск. 24 апреля. Kazakhstan Today - АО "КазТрансГазАймак" отключило ТЭЦ в Уральске от газа за долг в 600 млн тенге.

"Долг нашей компании перед АО "КазТрансГазАймак" составляет порядка 600 миллионов тенге. Эта сумма складывается из задолженности за февраль и за март текущего года. "ЖТЭ" не может оплатить долг, потому что нам самим должны. 123 млн тенге нам должен АО "ЗапКазРэк" и 700 млн тенге - потребители. Если нам вернут эти суммы, мы сможем оплатить долг за газ", - сообщил коммерческий директор АО "Жаиктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, вопрос о возобновлении подачи газа решается в Астане, в головном офисе АО "КазТрансГазАймак". Также, по мнению представителя "ЖТЭ", "аймаковцам" не выгодно отключать ТЭЦ от газа, пишет "Уральская неделя"

Между тем в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО действия АО "КазТрансГазАймак" назвали неправомерными. Со слов руководитель отдела коммунального хозяйства Западно-Казахстанского управления энергетики и ЖКХ Нурбану Сатыбалдиевой, нацоператор газоснабжения нарушил условия договора и без всякого предупреждения отключил стратегический и объект от газа.

"Сейчас ведутся переговоры между нашим управлениием и АО "КТГ-Аймак". Скорей всего итогом этих переговоров будет график, согласно которому монополист погасит образовавшуюся задолженность", - прокомментировала она.

Местные представители АО "КазТрансГазАймак" считают, произошедшее вполне закономерным . "Мы не стали отключать от газа во время отопительного сезона. Как только АО "Жаиктеплоэнерго" погасит перед нами долг, мы вновь подключим ТЭЦ к газу", - сообщил замдиректора Западно-Казахстанского филиала АО "КазТрансГазАймак" Асылбек Кайбалиев.

Между тем издание пишет, что резервный мазут ТЭЦ, которым АО "ЖТЭ" полторы недели подогревал горячую воду, заканчивается. Через 5 дней Уральск может полностью остаться без горячей воды.

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