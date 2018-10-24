Тёплая и без осадков погода сохранится в ближайшие дни на большей части территории Казахстана

Астана. 24 октября. Kazakhstan Today - Тёплая и без осадков погода сохранится на большей части территории Казахстана 25-27 октября, передает Kazakhstan Today.

"На запад Казахстана с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, вызывающие осадки, преимущественно дождь и понижение температуры воздуха. А над остальной территорией республики в ближайшие двое суток ещё сохранится антициклон, который и удержит тёплую и без осадков погоду", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

По прогнозу, максимальная температура воздуха ожидается плюс 8-15 градусов, на юге и юго-востоке плюс 18-23, местами до плюс 28 градусов.

Лишь 27 октября в северных, центральных и южных областях с подходом атмосферного фронта местами пройдёт дождь, предупредили синоптики.

Просмотров: 910