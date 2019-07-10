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Участники незаконных митингов в Нур-Султане перекрывали дороги и применяли силу к полицейским (ВИДЕО)

09.07.2019, 16:19 19900
Участники незаконных митингов в Нур-Султане перекрывали дороги и применяли силу к полицейским (ВИДЕО)
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Пресс-служба МВД Казахстана предоставила видео незаконных митингов, прошедших 6 июля в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

В городах Нур-Султане и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных акций. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. В отношении сотрудников, обеспечивающих правопорядок, применялась физическая сила, а также создавалась угроза спокойствию и безопасности других граждан. Предпринимались попытки перекрыть движение транспорта и создание коллапса на дорогах", - сообщили в пресс-службе МВД.

 
В ведомстве отметили, что задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись.

 

За организацию и участие в несанкционированных акциях доставлено в полицию более сотни участников. У отдельных задержанных были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие. 44 из них привлечены к административной ответственности, в том числе административному аресту и штрафу. С остальными проведена беседа и они были отпущены домой", - уточнили в пресс-службе.

 

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