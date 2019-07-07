Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Полиция задержала участников незаконных митингов в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, сегодня в Нур-Султане и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов.
Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка", - отметили в ведомстве.
По информации МВД, организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие.
Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - заключили в пресс-службе.
Напомним, с 9 по 13 июня в ряде регионов страны прошли несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. По данным МВД, за эти 5 дней в органы внутренних дел были доставлены около 4 тыс. граждан, из них в отношении 3 тыс. проведены профилактические беседы, после чего они были отпущены, 677 привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы. При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестеро нуждались в оказании медицинской помощи.
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