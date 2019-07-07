Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Полиция задержала участников незаконных митингов в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, сегодня в Нур-Султане и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов.

Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры , отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка", - отметили в ведомстве.

По информации МВД, организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие.

Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства