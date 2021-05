В аэропорту Алматы задерживаются рейсы

Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

АЛМАТЫ. 19 МАЯ - В международном аэропорту Алматы задерживаются несколько рейсов на вылет из-за повреждения взлетно-посадочной полосы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В аэропорту введены временные ограничения с 11.30 до 13.30. В связи с ремонтом полосы выявлено небольшое повреждение. Вторая взлетно-посадочная полоса находится на плановом ремонте. Поэтому четыре рейса перенесли на 1-1,5 часа, но они не отменяются", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Задерживаются четыре рейса по направлениям Алматы - Нур-Султан (два рейса), Алматы - Костанай, Алматы - Батуми.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства