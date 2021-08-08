В Акмолинской области живодер ловил сурков на металлические петли

КОКШЕТАУ. 7 АВГУСТА - 4 августа сотрудники подразделений криминальной полиции во время проведения рейдовых мероприятий в рамках ОПМ за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории задержали 46-летнего ранее судимого за скотокрадство жителя Бурабайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Браконьер, находясь на отгоне в пяти километрах от села Карабаур, занимался незаконной охотой, а именно: ловлей сурков на самодельные металлические петли.

Пойманное на металлические петли животное умирает от удушья мучительной смертью. В случае обрыва петли животное продолжает носить врезавшуюся проволоку на своей шее, что приводит, как правило, к нагноению и гибели от сепсиса", - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

У злоумышленника изъято 7 металлических петель, являющихся запрещенными охотничьими снастями, и 3 шкуры сурка.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства