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В Акмолинской области живодер ловил сурков на металлические петли

07.08.2021 5509
КОКШЕТАУ. 7 АВГУСТА - 4 августа сотрудники подразделений криминальной полиции во время проведения рейдовых мероприятий в рамках ОПМ за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории задержали 46-летнего ранее судимого за скотокрадство жителя Бурабайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Браконьер, находясь на отгоне в пяти километрах от села Карабаур, занимался незаконной охотой, а именно: ловлей сурков на самодельные металлические петли.
 

Пойманное на металлические петли животное умирает от удушья мучительной смертью. В случае обрыва петли животное продолжает носить врезавшуюся проволоку на своей шее, что приводит, как правило, к нагноению и гибели от сепсиса", - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

 
У злоумышленника изъято 7 металлических петель, являющихся запрещенными охотничьими снастями, и 3 шкуры сурка. 
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за год более чем на 6% выросло число случаев жестокого обращения с животными. Минэкологии предлагает ввести наказание для живодеров до пяти лет лишения свободы.
 

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