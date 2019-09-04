Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы избили сотрудников двух ЦОНов. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай, передает Kazakhstan Today.

В ЦОНе Алмалинского района обратился мужчина. Он хотел получить адресную справку на свою совершеннолетнюю дочь. Согласно стандарту госуслуги, для получения такой справки мужчина должен был предоставить свое удостоверение личности, удостоверение личности дочери и свидетельство о рождении (для подтверждения родственных связей). Однако свидетельства о рождении дочери у него с собой не было. Мужчине неоднократно объясняли необходимость предоставления полного пакета документов, однако он требовал выдать справку без обязательного документа. После чего, несмотря на угрозы, сотрудник ЦОНа отказал в предоставлении услуги. В ответ мужчина ударил специалиста ЦОНа и сломал ему нос", - написал Жуманбай в Facebook .

По его словам, в тот же день аналогичный случай произошел в ЦОНе Ауэзовского района.

Там за справкой для дальнейшего оформления адресной социальной помощи обратилась женщина. Данная справка доступна в онлайн-формате на портале электронного правительства egov.kz, и оформить ее можно самостоятельно. Женщина обратилась к консультанту ЦОНа для того, чтобы она помогла ей получить справку в секторе самообслуживания. Консультант стала помогать женщине получить услугу, однако справка долго обрабатывалась на портале. Женщина начала нервничать, повышать голос, а затем и вовсе нанесла телесные повреждения сотруднице госкорпорации", - рассказал Жуманбай.

Он также отметил, что в обоих случаях руководством ЦОНов был вызван наряд патрульной полиции. В настоящее время материалы по данным фактам находятся в районных управлениях внутренних дел.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства