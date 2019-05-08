В Алматы мужчины прочли школьникам рассказы о войне

Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today - Сто шестьдесят лицеистов Специализированного лицея №165 для одарённых школьников приняли участие в Международной акции "Папа, почитай о подвигах, о доблести, о славе!", которая состоялась 5-6 мая в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Акция была организована по инициативе Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка", Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка", общественной организации "Луганская АССУЛ". Суть акции состояла в том, чтобы отец, дедушка или другой родственник-мужчина приходил в школы и читал школьникам произведение, в котором рассказывается о подвигах народа во время Великой Отечественной войны.

Видеообращение к участникам акции направила консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Преверзева, которая особо подчеркнула, что проведение данной акции является лучшим проявлением уважения массового героизма советских людей, проявленного советским народом.

Среди чтецов были представители разных поколений: отцы лицеистов Дмитрий Малиновский и Вячеслав Сосновский, дедушка лицеиста Урандас Смагулов, старшие братья Никита Багров, Султан Ибраев, Кирилл Стрельцов, Султан Ибраев.

Прозвучали произведения разных авторов, написанные в разные годы: отрывки из повестей "Дожить до рассвета" Василя Быкова, "Зоя" Сергея Алексеева, "Четвёртая высота" Елены Ильиной, романов Юрия Бондарева "Батальоны просят огня" и Александра Фадеева "Молодая гвардия". Прозвучали стихи поэта-фронтовика Кудайбергена Бердонгарова, в том числе известное "А День Победы встретил я в Берлине".

По словам одного из организаторов акции, учителя русского языка и литературы Марины Асылбековой, сегодня очень важно, чтобы память о героических страницах нашей истории, запечатленная на страницах книг, стала достоянием и подрастающего поколения. И отзывы участников акции - прямое подтверждение тому, что ребят потрясли книги, которые в детстве и юности читали их родители.





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