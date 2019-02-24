Около 400 школьников приняли участие в Пушкинских чтениях в Шымкенте (ФОТО)

Шымкент. 13 февраля. Kazakhstan Today - Региональные Пушкинские чтения, посвящённые 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялись 9 февраля в Шымкенте. В Доме дружбы собрались около 400 участников из всех городов и районов Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Программа чтений была обширна и разнообразна. Ребята соревновались в чтении стихов великого поэта, инсценировке его произведений, создании иллюстраций к своим любимым эпизодам из книг Александра Сергеевича Пушкина. На суд жюри командами были представлены постановки по таким известным произведениям, как "Капитанская дочка", "Сказка о царе Салтане", "Евгений Онегин", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях", "Сказка о Попе и работнике его Балде". На конкурс рисунков к произведениям классика было заявлено более 70 работ, сообщили организаторы.

Зрители стали свидетелями масштабного, искрящегося творчеством праздника русской литературы, в создании которого приняли участие ребята разного возраста из разных, зачастую далёких городов и сёл. Было понятно, что все участники серьёзно готовились к конкурсным испытаниям: костюмы, декорации, грим - всё это было подготовлено в соответствии с эпохой и характерами героев. Перед тем как приступить к репетициям, ребята изучали творчество Пушкина, знакомились с его биографией, историей России XIX столетия", - отмечено в сообщении.

Жюри стояло перед сложным выбором: из всего многообразия достойных конкурсных работ необходимо было выбрать самые достойные. После серьёзных обсуждений Гран-при был присуждён команде школы-гимназии №5 города Ленгера, члены которой в Наурыз отправятся на Шардаринское водохранилище смотреть настоящую регату.

Все победители конкурсов получили в подарок произведения русской классики от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Педагоги, подготовившие команды-победительницы, были отмечены благодарственными письмами Генерального консульства Российской Федерации в Республике Казахстан.

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