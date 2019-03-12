Произведениям Пушкина посвятили литературную гостиную в Шымкенте

Шымкент. 11 марта. Kazakhstan Today - Литературная гостиная, посвящённая 120-летию Туркестанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина и 220-летию со дня рождения великого русского поэта, состоялась 6 марта 2019 года в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Участниками литературной гостиной стали учителя-русисты, работники библиотеки, студенты и учащиеся школ Шымкента и Туркестанской области. Открывая литературную гостиную, директор Туркестанской областной библиотеки Зауре Джунусбекова рассказала о программе 120-19-120, в рамках которой в девятнадцати районных библиотеках Туркестанской области в течение 2019 года состоятся 120 мероприятий, посвящённых 120-летию Пушкинской библиотеки и творчеству русского классика. Она обратила внимание на выставку произведений Пушкина разных лет из фонда библиотеки и интересные книжные инсталляции, посвящённые знаменательной дате, сообщили организаторы.

Вниманию собравшихся была предложена литературно-музыкальная композиция на русском и казахском языках, посвящённая духовной близости Абая и Пушкина. В ней рассказывалось о том, что именно благодаря переводам Абая знаменитое Письмо Татьяны к Онегину стало популярной казахской песней, которую в одночасье запела вся степь.

Победители Пушкинских чтений-2019 продемонстрировали искусство мелодекламации, прочитав такие известные стихотворения великого классика как "Зимнее утро", "Бесы" и отрывки из "Медного всадника" и "Сказки о царе Салтане". Старшие школьники представили инсценировку бессмертного романа в стихах "Евгений Онегин" и стихов, посвящённых великим поэтом Анне Петровне Керн.

В заключение гостиной генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров поздравил присутствующих с юбилеем библиотеки и вручил благодарственные письма и подарки учителям Туркестанской области и Шымкента за подготовку Пушкинских чтений-2019.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева по традиции рассказала о книжной коллекции, передаваемой в Отдел национальных литератур Туркестанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина. В этом году её основу составили произведения русской классики и новейшие методические разработки по русскому языку, литературе и истории России.

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