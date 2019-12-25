В Алматы освободили от должности директора интерната, откуда сбежал подросток

Директор специальной (коррекционной) школы-интерната №4 имени Н. Островского для слепых и слабовидящих детей Р.Б. Нурахметов освобожден от занимаемой должности", - сообщили в управлении образования города.
Ранее сообщалось, что 15-летнего Дамира Серикулы, сбежавшего из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, разыскивали больше недели. Подростка нашли у родственников, после чего он рассказал об издевательствах в интернате. Причем, по его словам, он не единственный пострадавший, однако в интернате предпочитают все замалчивать. Доведенный до отчаяния подросток намеревался совершить суицид, но теперь, когда ему оказали поддержку, школьник вместе с матерью и детским омбудсменом хочет добиться замены администрации учебного учреждения.
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