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В Алматы освободили от должности директора интерната, откуда сбежал подросток

24.12.2019, 15:52 10261
В Алматы освободили от должности директора интерната, откуда сбежал подросток
Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы освободили от должности директора школы-интерната, откуда сбежал подросток, передает Kazakhstan Today.
 

Директор специальной (коррекционной) школы-интерната №4 имени Н. Островского для слепых и слабовидящих детей Р.Б. Нурахметов освобожден от занимаемой должности", - сообщили в управлении образования города.

 
Ранее сообщалось, что 15-летнего Дамира Серикулы, сбежавшего из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, разыскивали больше недели. Подростка нашли у родственников, после чего он рассказал об издевательствах в интернате. Причем, по его словам, он не единственный пострадавший, однако в интернате предпочитают все замалчивать. Доведенный до отчаяния подросток намеревался совершить суицид, но теперь, когда ему оказали поддержку, школьник вместе с матерью и детским омбудсменом хочет добиться замены администрации учебного учреждения.
 

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