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В Алматы по ночам в связи с ремонтом будут перекрывать автодороги

06.05.2019, 15:49 6508
Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - В Алматы по ночам в связи с ремонтом будут перекрывать автодороги, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с дорожно-ремонтными работами участок дороги на улице Гоголя, от улицы Муратбаева до улицы Шарипова, с 6 мая, с 23.00, по 7 мая, 06.00, будет перекрыт, сообщили в акимате города.
 
Также участок дороги на улице Гоголя, от Шарипова до Масанчи, будет перекрыт с 8 мая, с 23.00, по 9 мая, 06.00.
 
Участок дороги по улице Карасай батыра, от Муканова до Байзакова, с 8 мая, с 23.00, по 9 мая, 06.00 будет перекрыт в связи с укладкой нового асфальта.
 
Во избежание заторов, жителей и гостей города просят заранее скорректировать свой маршрут.
 
Напомним, строительство новых дорог ведется в 14 микрорайонах Алматы. А в 2021 году будет открыт проезд на БАКАД.
 

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