В Алматы продают здание бывшего кинотеатра "Казахстан"

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - На сайте krisha.kz появилось объявление о продаже здания бывшего кинотеатра "Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Объект расположен в историческом районе, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Айтеке би. Стоимость составляет 858,5 млн тенге. Общая площадь - 1770 квадратных метров. В здании два этажа и два подземных уровня. По словам представителя продавца, возможна рассрочка на полгода-год. Минимальная сумма первоначального взноса - 200 млн тенге.

Казахстан" построили в 1957 году. Он был первым в стране двухзальным кинотеатром, оборудованным редкой техникой показа стереофильмов, и вмещал свыше 700 человек.

В 90-е годы "Казахстан", как и другие подобные объекты, потерял популярность. В 2008 году его закрыли на реконструкцию, после чего кинотеатр перестал функционировать. С тех пор в нём находятся офисы букмекерских контор, ломбарды. Некоторое время там располагался стриптиз-клуб.

Новый владелец сможет сдавать объект в аренду. Сообщается, что здание должно окупиться за 9-10 лет.

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